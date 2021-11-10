Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi, Türkkan'a yönelik tepkilerini dile getirdi.

Şehidin ağabeyi Tahir Gümren'e yapılan hakareti, Amasya'da bulunan şehit aileleri ve gazilere yapılmış sayarak esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını anlatan Ünverdi, şunları söyledi:

"Lütfü Türkkan’ın şehit yakının boynunu eliyle çember altına almasına, kulağına bir şeyler söylemesini, tekme atıp küfretmesini asil Türk milleti ibretle izlemiştir. Milletvekili olan bir şahsın küfür etmesini, şahsım ve gaziler adına nefretle kınıyoruz. Her ne kadar özür dilese de özrü geçerli değildir. Böyle bir milletvekili ne vatanına, ne milletine, ne de devletine saygısı olmayan insandır. Bu ülke şehit kanlarıyla yoğrulmuş, binlerce şehit vermiştir. Şehitlik kimseye nasip olmayan, Allah katında büyük bir hikmettir. Bizler vatanımızı korumak için hainlere karşı ülkemizin güvenliği için mücadele ettik, ölürsek şehit, yaralanırsak malul gazi, yara almadan kurtulursak muharip gazi oluruz. Lütfü Türkkan’ın bu saygısızlığını tüm şehit aileleri ve gaziler adına bir kez daha nefretle kınıyoruz. Sizi yüce Türk milletine havale ediyoruz."