Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da eski sevgilisini iş yerinde silahla vurarak öldüren şahıs, kendisine engel olmak isteyen çalışanı da ağır yaraladı.
Ercan Özkavlak telefonla görüştüğü eski sevgilisi Azize Gülmez’le tartıştı. Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez’in iş yerine giderek eski sevgilisini silahla yaraladı.
Özkavlak kendisine engel olmak isteyen depo görevlisi Emrullah Yıldız’a da üç el ateş etti.
Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülmez’in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Özkavlak ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Bartın
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