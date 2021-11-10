Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da 10 Kasım anma töreni
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saat 9’u beş geçe sirenler çaldı.
Siren sesi ile yoldan geçen vatandaşlar, araç sürücüleri durarak saygı duruşunda bulundu.
Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi.
Etiketler: 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
- 14:04
- 14:08
- 14:10
- 13:45
- 13:44
Sıradaki Haber
Burdur'da iki katlı evde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz