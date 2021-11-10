Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı'da gözaltına alınan bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 112 bin 600 makaron ele geçirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltına alınan B.A.'nın durumundan şüphelendi.
B.A.'nın ikametinde yapılan aramada, 112 bin 600 makaron, 1 kilogram tütün, 1 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.
Şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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