Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisler yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da dolandırıcıların isteği üzerine altınları bozdurmak için kuyumcuya giden yaşlı adam, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
Erzincan'da Kuyumcular Çarşısı önünde endişeli olduğu için durumundan şüphelendikleri Y.A'yı yakın takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri altınları bozdurmak için kuyumcuya girerken yaşlı adamı karşıladı.
Polis ekipleri, konuştukları yaşlı adamın durumunu dinledikten sonra kendisine telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu, itibar etmemesini istedi.
Böylece altınlarını bozdurmayan Y.A. polislerce götürüldüğü emniyette ifade verdi.
Etiketler: Dolandırıcılık Erzincan Polis
Sıradaki Haber
Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz