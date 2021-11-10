Erzincan'da Kuyumcular Çarşısı önünde endişeli olduğu için durumundan şüphelendikleri Y.A'yı yakın takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri altınları bozdurmak için kuyumcuya girerken yaşlı adamı karşıladı.

Polis ekipleri, konuştukları yaşlı adamın durumunu dinledikten sonra kendisine telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu, itibar etmemesini istedi.

Böylece altınlarını bozdurmayan Y.A. polislerce götürüldüğü emniyette ifade verdi.