İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 8 bin 703 noktada, 56 bin 505 personel ve 230 dedektör köpek görev aldı.

Uygulama; metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezleri ile eğlence ve etkinlik yapılan fuar, kutlama alanları gibi yerlerde gerçekleştirildi.



Aranan 1111 şahıs yakalandı

Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7’si çocuk 21 kişi bulundu. 489 kişiye adli/idari işlem uygulandı, 579 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada, 8 bin 68 metruk bina ve 6 bin 725 park-bahçe kontrol edildi. 23 bin 68 umuma açık yer denetlendi.

33 iş yerine işlem yapıldı

Gençlerin korunması amacıyla ilköğretim ve lise çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Kanuna aykırı hareket eden 33 iş yerine, tek dal sigara satışından dolayı işlem yapıldı.

816 araç trafikten men edildi

Türkiye Güven Huzur Uygulamasında, 178 bin 515 araç kontrol edildi.

Kontrollerde 7 bin 215 araca işlem yapıldı, 816 araç trafikten men edildi, 264 aranan araç tespit edildi.



Ayrıca, ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 1120 paket kaçak sigara, 171 bin 160 adet makaron, 130 bin 668 kilo kaçak tütün, 199 adet tarihi eser ele geçirildi.