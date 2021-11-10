Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 uçak ve 20 arazöz gönderildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları olumsuz etkilendi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale edilerek, 6 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını Yangın
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