Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında tören düzenlendi. Törene, Büyükelçi Hidayet Bayraktar ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen tören yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Abuja Büyükelçiliğin Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Fehmi Kahraman, Atatürk'ün Türk milletine kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasım'ın öneminin büyük olduğunu söyledi.

Atatürk'ün kadın haklarına önem verdiğini anlatan Kahraman, "Atatürk, özellikle Milli Mücadele'ye etkin bir biçimde katılmış olan ve kurulan Cumhuriyet'te 'Türk Kadını' olarak yer alan kadınların yerini, kadınlığın doğası gereği yüksek bir mevkii olarak tanımladı" dedi.

Fehmi Kahraman, Türk kadınının bağımsızlık mücadelesinde erkeklerle yan yana, omuz omuza savaştığını vurgulayarak savaş kazanılıp tam bağımsız ve egemen bir ulus devlet yaratıldıktan sonra Atatürk'ün hedefinin toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşımak olduğunu söyledi.