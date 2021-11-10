Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, kendisini polis olarak tanıtan ve bir suça karıştığını söyleyen 2 kişiye farklı zamanlarda ikametinde toplam 102 bin euro verdiğini söyledi.

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, 44 kameranın kaydettiği 50 saatlik görüntüyü inceleyerek, şüphelilerin kimliğini belirledi.

2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da ikamet ettikleri belirlenen A.B. ve M.D, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla kaldıkları adreste yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.