Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da iki katlı evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ev tahliye edildikten sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Hasar oluşan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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