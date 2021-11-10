Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği ile Muharip ve Gaziler Derneği üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, küfrün sadece o şehit yakınına değil, millete yapılmış bir şuursuzluk ve siyasete yakışmayan çirkin davranış olduğunu söyledi.

Tarih boyunca şerefleri için yaşamış ve mücadele etmiş bir millet olduklarını vurgulayan Kandemir, HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşüncenin zaman zaman bunun gibi olaylarda açığa çıktığını anlattı.

"Ne insanlığa ne siyasete sığar"

Hatice Turan Kandemir, "Ey vekil, senin liderin 'PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım' diyor. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu iteleyerek küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar" dedi.

Türkkan'ın TBMM çatısı altında bir dakika bile durmaya hakkının olmadığını vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım. Bir şehidimizin kız kardeşine küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. İYİ Parti'nin başındaki hanımefendi şehit yakınına değer vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için biz şehit aileleri elimizden gelen ne olursa olsun yapacağımızı bildiriyoruz."

Şehit babası Şehmus Kaya da Bingöl'de şehit yakınına yapılanları kınadıklarını söyledi.