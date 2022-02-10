Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya’da "Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali"
Amasya’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Amasya Belediyesi tarafından "Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali" düzenlenecek. Festival kapsamında sokak konserleri, kahvaltı programları yapılacak.
Amasya'nın dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği tarihi vitrini Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda "Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali" düzenlenecek.
14 Şubat 1075’te fethedilen Amasya’nın fetih yıldönümüne denk gelen festival kapsamında sokak konserleri düzenlenecek.
Bu özel festival için 12 Şubat Cumartesi günü akşamı, ünlü şarkıcı Derya Uluğ konser verecek.
Ayrıca evlilikte 40 yılı aşan 40 çift, pazar günü düzenlenecek özel kahvaltı programında konuk edilecek.
Festivale yaklaşık 30 bin kişinin katılmasını bekleniyor.
Etiketler: Amasya
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