Müslümanların manevi yenilenme ve arınma fırsatı bulduğu üç aylar başladı. Peki, mukaddes üç ayların önemi ne?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır” dedi.

Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.

2022 yılı kandil günleri…

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

2022 yılı dini günleri…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

[Grafik: TRT Haber/ Şeyma ÖZkaynak]

[Grafik: TRT Haber/ Şeyma ÖZkaynak]