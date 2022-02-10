Şaban Ayı ne zaman? 2022 Şaban Ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Üç aylar takvimi…
Recep, Şaban ve Ramazan… 2022 yılının dini günleri belli oldu. Şaban Ayı ne zaman?
Müslümanların manevi yenilenme ve arınma fırsatı bulduğu üç aylar başladı. Peki, mukaddes üç ayların önemi ne?
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır” dedi.
Şaban ayı ne zaman?
Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.
2022 yılı kandil günleri…
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
2022 yılı dini günleri…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
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