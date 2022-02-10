Bolu'nun Susuz köyüne bağlı Çatak Mahallesi yolunda 64 yaşındaki Hasan S. idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü ile traktördeki 62 yaşındaki Fahri Barın, ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Barın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.