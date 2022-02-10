Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da traktör dere yatağına devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'nun Seben ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Susuz köyüne bağlı Çatak Mahallesi yolunda 64 yaşındaki Hasan S. idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı sürücü ile traktördeki 62 yaşındaki Fahri Barın, ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.
Barın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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