Niğde'nin Merkez İnönü Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binadakilerin tahliye edilmesinin ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 8 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.