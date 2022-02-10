Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 892'nci gününde sürüyor.

5 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman, gece-gündüz nöbette olduklarını söyleyerek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"O zalimlere uşaklı etme, seni hasretle bekliyorum"

Çadırı bir gün bile terketmeyeceğini ifade eden acılı anne Elhaman, "HDP ve PKK birdir. HDP, çocukları kandırıp dağ kadrosuna gönderiyor. Annelerin kanını emdiniz, bizi hançerlediniz, yeter artık diyoruz. Çocuklarımızı verin artık. Buradan oğluma sesleniyorum, o zalimlere uşaklık etme artık. Oğlum, umudum var, İnşallah gelirsin. Seni hasretle bekliyorum” dedi.