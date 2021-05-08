Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine yakın bir koruluk alanda uyuşturucu gizlendiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Puslu' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram bonzai bulundu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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