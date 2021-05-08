İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişinin, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.

İş yerinde kumar oynanması için oyun makinesi olduğu da tespit edildi.

İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.