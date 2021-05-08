Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirleri ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde okey oynayan 10 kişi ile işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişinin, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.
İş yerinde kumar oynanması için oyun makinesi olduğu da tespit edildi.
İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
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