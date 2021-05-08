Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (MKÜ) internet sitesinde yer alan açıklamada, kampüste yer alan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin, Hatay ve çevre illerdeki yaralı yaban hayvanları için önemli faaliyetler yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezde yaban hayvanlarına türe özgü ilk yardım, tedavi, yoğun bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Bu hizmetle çok sayıda yaban hayvanının doğal yaşama kazandırıldığını söyleyen Altuğ, geçen yıl 275 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını, 147’sinin doğaya salındığını söyledi.

Altuğ, bu senenin ilk 4 ayında da kerkenez, atmaca, kartal, leylek, tilki, çakal, dağ ceylanı, karaca gibi 107 yabani hayvanın tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını, bunlardan 35'inin doğaya bırakıldığını dile getirdi.