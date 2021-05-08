Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1035 lira para ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken 6 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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