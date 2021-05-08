Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Ulukışla ilçe merkezi ile köylerde 6 adrese düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 797 gram bonzai, 71 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve iki dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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