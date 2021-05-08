Turanlar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Salih Y., ailesiyle birlikte çalıştığı tarlanın yakınlarından köpek sesi geldiğini duydu.

Sesin yol kenarındaki bir kuyudan geldiğini belirleyen Salih Y., yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki beton çukurun içindeki köpek yavrusunu çıkarmak istedi.

Köpek sesinin devam ettiğini, Salih Y.'nin ise yaklaşık 1 saat olmasına rağmen dönmediğini fark eden yakınları, çukuru kontrol etti.

Yaylan'ın çukurun içine düştüğünün görülmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çabasıyla çıkarılan Salih Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpek yavrusunun ise barınağa teslim edilecek.