İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir dernek ile kıraathanenin açık olduğu tespit edildi.

Ekipler, 2 iş yerindeki toplam 21 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun" ilgili maddesi gereğince toplam 72 bin 660 lira para cezası uygulandı.

İş yerlerinin ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.