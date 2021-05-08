Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de tedbirlere uymayan 21 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul, Arnavutköy'deki denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane ve dernekteki 21 kişiye toplam 72 bin 660 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir dernek ile kıraathanenin açık olduğu tespit edildi.
Ekipler, 2 iş yerindeki toplam 21 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun" ilgili maddesi gereğince toplam 72 bin 660 lira para cezası uygulandı.
İş yerlerinin ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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