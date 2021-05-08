İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Kontrollerde, açık olan bir kıraathane tespit eden ekipler, burada bulunan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uyguladı.

Ekiplerin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.