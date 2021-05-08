Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tedbirleri ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza yazıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Kontrollerde, açık olan bir kıraathane tespit eden ekipler, burada bulunan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uyguladı.
Ekiplerin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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