Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tırmıl mevkisinde Kaan K.'nın kullandığı motosiklet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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