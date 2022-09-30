ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan ALES başvuruları ile adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar.

Takvime göre ALES başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde sona erecek, ücret ödeme için ise son gün 11 Ekim olacak.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar.

Sınav ücreti ise 185,00 TL olarak belirlendi.

ALES/3 ne zaman gerçekleştirilecek?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN