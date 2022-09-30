Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı yaşamını yitirdi, sürücü ise gözaltına alındı.
H.S. yönetimindeki otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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