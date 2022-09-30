Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı
[AA (Arşiv)]
Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Batman-Gercüş kara yolunun Ayrancı Geçidi mevkiinde, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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