Haaretz gazetesinin haberine göre, 2015'te Şabak ve İsrail ordusuna bağlı kişiler tarafından sorgulanan bir Filistinli kadının sorgu sırasında mahrem yerlerinin aranması emri veren "Yossi" takma adlı istihbarat subayı herhangi bir yaptırım almadı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, dönemin Şabak Başkanı Nadav Argaman'ın "Yossi" hakkında yaptırım uygulanması, terfisinin engellenmesi yönünde görüş bildirdiğini aktardı. Buna karşın o dönem Şabak Başkan Yardımcılığı yapan mevcut Başkan Ronen Bar'ın altında çalışan Yossi'nin yanında yer aldığı ve Argaman ile bu konuda görüş ayrılığı yaşadığını paylaştı.

Aynı kaynaklar, Ronen Bar'ın Şabak'ın başına geldiği sırada soruşturmanın devam ettiği ancak "Yossi'nin tezlerinin giderek güç kazandığını ve soruşturmadaki suçlamaların sonuçlarının uygulanmamasının görüşünün hakim olduğunu" kaydetti.

Filistinli kadına mahrem yeri arama emri

Habere göre, Şabak'ın bölge komutanı olarak görev yapan Yossi, 2015'te gözaltına aldıkları bir Filistinli kadının sorgusu sırasında sorguya katılanlara "Hamas ile iletişim kurduğu simkart sakladığı gerekçesiyle kadında genital ve rektal arama" emri verdi. Yossi'nin 3 yıl sonra hakkındaki şikayet üzerine açılan soruşturmada ifade verdi.

Devlet Savcılığı tarafından açılan soruşturmanın "delil yetersizliği" nedeniyle 2021'de kapatıldığı kaydedildi.

Bu arada olaya karışan bir İsrail ordu komutanının da soruşturmada ifade verdiği, bu kişinin hala görev yaptığı ancak terfi ettirilmediği belirtildi. Şabak içinde olaya karışan diğer isimlerin de görevine devam ettiği aktarıldı.

Haaretz'in araştırmasına göre, olaya karışan diğer kişilerin "Yossi" hakkında gerekli olmadığı halde, bu emri verdiği yönünde ifade verdiği de ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Şabak'ın yürüttüğü iç soruşturmada bölge komutanı Yossi'nin "azımsanamayacak ahlaki kusurları" bulunduğu yönünde sonuçlar çıktığını aktardı.

Soruşturmayı yürüten yetkilinin dönemin Başkanı Argaman'a, Yossi'nin birkaç yıl boyunca terfisinin durdurulması ve sert bir uyarı verilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Ancak yeni Başkan Ronen Bar'ın göreve geldiği sırada, altında çalışan Yossi hakkındaki soruşturma sonucundaki tavsiyelerin göz ardı edildiği kaydedildi.

Filistinli kadından temyiz başvurusu

Gazetenin haberine göre, soruşturmada taciz edilen Filistinli kadın, şubatta dosyanın kapatılmasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu.

Sivil toplum kuruluşu İşkenceye Karşı Komite'nin yaptığı temyiz başvurusunda, "Yapılan eylemin tecavüz ve sapkınlığa vardığına yönelik hiçbir tartışma yok. Deliller ortada ve kimse sorumlu tutulmuyor." ifadelerine yer verildi.

Şabak Yossi'nin terfisini doğruladı

Öte yandan Haaretz'in yer verdiği Şabak'tan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili iç soruşturmayı Yossi ile bağlantısı bulunmayan insan kaynakları biriminden üst düzey yetkililerin yer aldığı bir komitenin yürüttüğü belirtildi.

Bu "zorlu" soruşturma süreci sırasında "terörle mücadele" görevini hakkıyla yerine getiren Yossi'nin amirlerinin yer aldığı komite tarafından terfi ettirilmesine karar verildiği belirtildi.