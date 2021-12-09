Akşehir'de Yarenler Mahallesi Emek Sokak't park halinde bulunan 42 AKM 725 plakalı tırın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, araçta hasar meydana geldi.