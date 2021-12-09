Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akşehir'de park halindeki tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Akşehir'de Yarenler Mahallesi’nde park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı.
Akşehir'de Yarenler Mahallesi Emek Sokak't park halinde bulunan 42 AKM 725 plakalı tırın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, araçta hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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