Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, denetimlerde iki bölgede bulunan Fas ve Afganistan uyruklu 5 göçmenin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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