İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, ilçede 2 bin dekar alanda sofralık ve 16 bin 500 dekar alanda yağlık zeytin üretimi yapılıyor.

Kale, Burunsuzlar, Yeniceli, Fevzipaşa ve Beyler mahallelerinde yoğun olarak gerçekleştirilen zeytin üretiminden bu sene 7 bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede, toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak değerlendirilirken bir kısmı ise bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında değerlendiriliyor.

Fevzipaşa Mahallesinde 30 yıldır zeytincilik yapan Ökkeş Yılmaz, gazetecilere, sofralık zeytinin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre iyi olduğunu, sofralık zeytinin kilosunun 6,5 ila 13,5 lirayken zeytinyağının kilosunun ise 40 lira olduğunu, rekolte ve fiyattan memnun olduğunu belirtti.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Samet Karadeniz, İlçe Müdürlüğü olarak tarımda her alanda sahada olduklarını söyledi.