Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uzun namlulu tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şahinbey ilçesindeki evden uzun namlulu silahla belirli aralıklarla havaya ateş açıldığı yönündeki bilgi doğrultusunda çalışma başlattı.
Araştırma ve incelemelerin ardından ekipler, tüfekle ateş açanın M.C. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evindeki aramada uzun namlulu tüfek ve fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep
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