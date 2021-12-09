Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Seda T. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki iddiaların tutarsız olduğunu öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün öğrenci evinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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