Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 2.047,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,03 ve 40,78 puan değer kazanarak 2.045,33 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En çok gerileyen 0,91 ile inşaat oldu

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,74 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,39 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

