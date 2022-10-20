Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'daki düğünlere maganda operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da 5 ayrı düğüne gerçekleştirilen operasyonda, havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişi gözaltına aldı. Aramalarda 5 silah, 4 tüfek ve 200’ün üzerinde mermi ele geçirildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde havaya ateş açıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Düğünlerde havaya ateş açan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 193 adet tabanca fişeği, 20 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aksaray
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