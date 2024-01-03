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Güncel
İHA 03.01.2024 17:18

Akçaabat’ın güzelliklerini motiflere işliyorlar

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde açılan Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım Kursuları’nı ziyaret etti.

Akçaabat’ın güzelliklerini motiflere işliyorlar

Akçaabatlı hanımlar tarafından yoğun ilgi gören Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım Kursuları kursiyerleriyle sohbet eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabatlı kadınlara yönelik birbirinden farklı sosyalleşme, öğrenme, öğretme, üretme ve ekonomik destek sağlama alanları oluşturma gayesi ve çabası içerisinde olduğunu söyledi.

"Geçmişi bugüne bugünü de yarına taşımaya ve aktarmaya çalışıyoruz"

Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım Kurslarıyla birlikte kadınlara yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli bir zanaatın öğretildiğini ve buna öncülük etmekten gurur duyduğunu dile getiren Başkan Ekim “Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım gibi kişilere zanaat öğreten kurslarımızı Akçaabat Halk Eğitim Merkezi’mizle ortaklaşa yürütüyoruz. Hanımlar Kültür Evi’nde devam eden Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım kurslarımızda usta öğreticiler kursiyerlere zanaat öğretmenin yanında halılara ve takılara işledikleri her motifin ne anlama geldiğini ve tarihini de öğretiyor. Bu sayede de geçmişi bugüne bugünü de yarına taşımaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Halı Dokuma sanattır; zanaattır. Kursiyerlerimiz, yaptıkları her halıya ve takıya büyük bir emek ve zaman harcıyorlar. Böylesine değerli halılara ve takılara Akçaabat’ın tarihini yansıtan motifler işliyorlar. Akçaabat’ın tarihi halıları, halılar da evleri süslüyor. Bin bir emekle ve göz nuruyla yapılan kazaziye takılar ise ziynet eşyaları olarak sahiplerini buluyor. Özveri ve samimiyetle Halı Dokuma ve Kazaziye Kursuna devam eden tüm kursiyerlerimizi yürekten kutluyor ve hepsini tek tek tebrik ediyorum. Tüm kursiyerlerimizin ellerine ve emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Halı Dokuma Kazaziye ve Takı Tasarım Kursularını ziyaretinde mevcut durum hakkında bilgi alan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabatlı hanımların ekonomik olarak özgürlük kazanmalarına önem verdiğini belirterek “ Bugüne dek açtığımız tüm el sanatları kursları, halı dokuma ve kazaziye kursları hanımlar için ekonomik anlamda gelir kapısı olabilecek niteliktedir. Ayrıca bu kurslar hanımlar için oldukça etkili bir sosyalleşme programlarıdır. Hanımlar bir şeyler üretince ve ürettiğini satmaya başlayınca maddi manevi güçleniyor. Akçaabatlı hanımlarımızın üretmek için geç kalmasını istemiyoruz. Aksine tüm dünyaya örnek olmalarını istiyoruz ve belediye olarak hanım kardeşlerimizi destekliyoruz. Emekle ve sabırla işlenen ve hanım kardeşlerimizin ellerinden çıkan tüm zanaat ürünlerini tüm ülke ve tüm dünya tanımalıdır. Bu konuda Akçaabat Belediyesi olarak gerekli destekleri sağlıyor ve hem zanaat ürünlerinin hem de ilçemizin her alanda tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Kadim ilçemiz Akçaabat’ımızın tarihi ve kültür öğeleri sanat ve zanaatla bütünleşiyor” dedi.

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