Avrupa Birliği ülkelerine giriş ve çıkışlarda kaos uyarısı

Brüksel merkezli Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe), ekim ayında kademeli olarak uygulanmaya başlanan Giriş-Çıkış Sistemi (EES) için acil bir inceleme çağrısında bulundu. Konseyin verilerine göre, sistemin devreye girmesiyle birlikte sınır kontrolleri için harcanan süre yüzde 70 oranında arttı.

EES uygulaması kapsamında, üçüncü ülke statüsündeki yolcuların pasaportları damgalanmaya devam ederken, ek olarak parmak izi kaydı ve biyometrik yüz taraması yapılması gerekiyor.

Birçok havalimanında bu işlemler için özel kiosklar kurulmuş olsa da süreçte büyük aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

Ocak ayında risk daha da artabilir

Halihazırda yolcuların yalnızca yüzde 10'u dijital kayıt işlemine tabi tutuluyor.

Ancak mevcut planlamaya göre, bu oranın 9 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, mevcut yüzde 10'luk oranda bile operasyonel zorluklar ve yolcu mağduriyeti yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer tespit ettiğimiz operasyonel sorunlar önümüzdeki haftalarda tamamen çözülmezse, kayıt oranının 9 Ocak'ta yüzde 35'e yükseltilmesi kaçınılmaz olarak çok daha ağır yığılmalara ve sistemik aksaklıklara yol açacaktır. Bu durum ciddi güvenlik tehlikelerini de beraberinde getirebilir."

En çok etkilenen ülkeler

ACI verilerine göre sistemdeki aksaklıklardan en fazla etkilenen ülkeler Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya olarak sıralandı. Konsey, 9 Nisan 2026'da tamamlanması öngörülen geçiş takviminin esnetilmesini talep ediyor.

Havalimanı temsilcileri, sistemdeki temel sorunları şu şekilde özetledi:

Merkezi veri tabanındaki kesintiler nedeniyle sınır operasyonlarının aksaması.

Biyometrik veri kaydı için kullanılan kioskların kurulumunda veya çalışmasında yaşanan teknik sorunlar.

Etkili bir ön kayıt mobil uygulamasının henüz kullanıma sunulmaması.

Sınır kapılarında görevli personel sayısının yetersizliği.

Avrupa Komisyonu henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Veri bilimci Dr. Nick Brown ise havalimanlarının bu sisteme hazırlanmak için yeterli süresi olduğunu ve kurulan kiosklar üzerinden gönüllülerle çok daha fazla simülasyon yapılmış olması gerektiğini ifade etti.