Puslu -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.12.2025 07:26

"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının en küçük kurbanlarından biri olan ve 355 kurşunun isabet ettiği araçta şehit edilen 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in acı hikayesi beyaz perdeye taşındı.

"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

"Hind Receb'in Sesi" filmi, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında IDF tarafından öldürülen altı yaşındaki Filistinli bir kız olan Hind Rajab'ın hikayesini konu alıyor.

Film, Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta vizyona giriyor.

6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in hüzünlü hikayesi, 29 Ocak 2024'te yaşandı. Hind Receb, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir nokta aramak için yolculuk halinde iken katil İsrail'in saldırısına uğradı.

Yakınlarının şehadetine tanıklık etti. Telefonla Filistin Kızılayı'ndan yardım istedi.

Neredeyse gece oldu, korkuyorum. Lütfen gelip alın beni

Küçük çocuk, bu görüşmenin ardından, 355 kurşunla vurulan araçta şehit edildi.

Bu trajik olayı anlatan ’Hind Receb’in Sesi’ adlı belgesel, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nde ’Filistin’ seçkisinin açılış filmi oldu.

Film, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Emine Erdoğan'ın da katıldığı özel gösterimle de izleyiciyle buluştu. 

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Sinema
Sıradaki Haber
Asgari ücrette yeni rakam için geri sayım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
32 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 170 şüpheli yakalandı
08:07
İstanbul'da "hayali ticaret" ve "sahte fatura" operasyonu: 43 gözaltı kararı
07:57
İngiltere ile Meksika arasında sosyal medyada 'ekmek' savaşı
07:52
Kuzey yarım küre yılın en kısa gününe hazırlanıyor
07:44
AB, ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar euro sağlayacak
07:22
Zaman Mars'ta daha hızlı akıyor: Bilim insanları farkı hesapladı
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ