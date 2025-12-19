Yılbaşı haftası hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, yılın son haftasında ülke genelinde büyük bir sıcaklık dalgalanması öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer normallerin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde yılbaşı haftası hava durumu

İstanbul'da yılın son haftasında genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 8-10, gece ise 4-5 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Kar yağışı için henüz uygun bir soğuma beklenmezken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali değerlendiriliyor.

Başkentte dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 4-5 derecelere kadar düşmesi beklenen Ankara’da, sabah saatlerinde yoğun sis ve pus hadisesi görülecek. Hafta ortasından itibaren hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor.

Ege’nin genelinde olduğu gibi İzmir’de de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 12-14 derece civarında olması, yılbaşı gecesi ise hafif sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu'da buzlanma uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yüksek basınç merkezinin etkisiyle gece ayazları etkisini artıracak. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Karadeniz üzerinden gelen nemli hava dalgasının etkisiyle, Batı ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde hafta boyunca aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek yaylalarında ise kar yağışının devam edeceği bildirildi. Antalya ve çevresinde ise güneşli havanın yerini hafta sonuna doğru sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Sürücülere "sis" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, yılbaşı haftasında seyahat edecek olan vatandaşları özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşacak yoğun sis ve pus hadisesine karşı uyardı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşebileceği iç yollarda sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yeni yılın ilk günlerinde ise batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin ülkeye giriş yapması, ancak sıcaklıklarda radikal bir düşüş yaşanmaması öngörülüyor.