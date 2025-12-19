Kuzey Kore 2025 yılında milyarlarca dolarlık kripto para çaldı

Blok zinciri izleme şirketi Chainalysis tarafından perşembe günü yayımlanan rapor, Kuzey Kore'nin bitcoin ve ethereum gibi kripto varlıklarda geçtiğimiz yıl kırdığı 1,3 milyar dolarlık rekoru geride bıraktığını ortaya koydu.

Rapora göre bu durum, ülkenin bugüne kadar çaldığı toplam kripto para miktarını yaklaşık 6,75 milyar dolara çıkardı. Dünya genelinde çalınan toplam kripto para miktarı ise 3,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yılki hırsızlığın önemli bir kısmı, Dubai merkezli kripto para borsası Bybit'e düzenlenen saldırıdan kaynaklandı. ABD Gizli Servisi'ne göre Kuzey Kore'nin seçkin hükümet hackleme timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şubat ayında çoğunluğu ethereum olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolar çalındı.

Nükleer program için finansman kaynağı

Birleşmiş Milletler ve özel araştırmacılar, ağır uluslararası yaptırımlar altındaki Kuzey Kore'yi, nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek amacıyla kripto para çalmakla suçluyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Matt Pearl, Kuzey Kore'nin dünyadan izole bir "haydut devlet" olması nedeniyle bu saldırıları durdurmanın asimetrik bir zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Yeni yöntem: Şirketlerde işe girmek

Raporda, hırsızlıkların bir kısmının Kuzey Koreli hackerların uluslararası şirketlerde sahte kimliklerle uzaktan teknik işler almasıyla bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu yöntemle şirket içine sızan hackerlar, Pyongyang'daki meslektaşlarının kripto para anahtarlarını ele geçirmesine ve fonları transfer etmesine olanak sağlıyor.

Kripto paralar neden hedefte?

Kripto paraların geleneksel para birimlerine göre büyük ölçekte aklanmasının daha kolay olması, Kuzey Kore için bu alanı cazip kılıyor.

Borsaların devasa miktarlarda varlık tutması ve hacklenen bir hesaptan yapılan transferlerin geleneksel finansın aksine geri döndürülemez olması, platformları savunmasız bırakıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin halihazırda en ağır yaptırımlara maruz kaldığını, bu nedenle askeri operasyonlarını finanse etmek için dijital varlıkları hedef almaktan caydırılmasının oldukça güç olduğunu ifade ediyor.