İş görüşmelerinde yapay zeka dönemi: Bilmeniz gerekenler

"Yapay zeka işe alım döngüsü" olarak adlandırılan bu süreçte, hem adaylar hem de şirketler teknolojiye daha fazla güvenmeye başladı.

Ancak bu durum, adayların bir insan yerine bir algoritma tarafından değerlendirildiği tek taraflı video mülakatları ve sohbet robotlarını da beraberinde getirdi.

Tek taraflı video mülakatlarda enerjinizi koruyun

Birçok aday, karşısında bir insan olmadan kendi görüntüsüne bakarak konuşmayı rahatsız edici buluyor.

Uzmanlar, görsel veya sözel geri bildirim alınamayan bu "geribildirim boşluğu" durumunun adayları zorlayabildiğini belirtiyor. Bu süreçte başarılı olmak için şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:

Enerjinizi yüksek tutun: Karşınızda kimse olmasa bile role olan hevesinizi göstermek önemlidir.

Önceden hazırlık yapmak, son dakika heyecanını ve düşük enerjiyi önler.

Göz temasını ihmal etmeyin: Notlarınıza çok sık bakmak, yapay zeka tarafından "kopya çekme" olarak algılanabilir. Kameranın yakınına bir çıkartma veya size güven veren birinin fotoğrafını yapıştırarak göz temasını koruyabilirsiniz.

Sohbet robotları anahtar kelimeleri ve üslubu tarıyor

Yapay zeka tabanlı sohbet robotları (chatbot), adayların yanıtlarını tıpkı bir özgeçmişi okur gibi analiz ediyor. Bu sistemler sadece anahtar kelimelere değil, aynı zamanda adayların kullandığı dilin pozitif veya negatif olmasına da odaklanıyor.

Örneğin, eski işvereni hakkında olumsuz konuşan adaylar sistemden düşük puan alabiliyor. Uzmanlar, bu robotlara sadece "evet" veya "hayır" gibi kısa cevaplar vermek yerine, deneyiminizi ve yetkinliğinizi vurgulayan detaylı ve anahtar kelime odaklı yanıtlar verilmesini tavsiye ediyor.

STAR yöntemiyle yapılandırılmış cevaplar verin

Yapay zeka, yapılandırılmış ve net cevapları daha kolay analiz ediyor. Bu nedenle, mülakatlarda "STAR" (Durum, Görev, Eylem, Sonuç) yöntemi gibi çerçevelerin kullanılması büyük avantaj sağlıyor. Adayların sadece sorumluluklarını değil, neyi başardıklarını ve bu sonucun ne olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri bekleniyor.

Yapay zeka sizi nasıl değerlendiriyor?

Mülakat tamamlandıktan sonra yapay zeka; dürüstlük, iletişim becerileri ve liderlik gibi kriterler üzerinden bir puanlama raporu oluşturuyor.

İşe alım yöneticileri bazen mülakatın tamamını izlemek yerine sadece yapay zekanın seçtiği klipleri izliyor veya rapor özetlerini okuyor.

Uzmanlar, ilk izlenimin artık bu dijital sistemler tarafından oluşturulduğuna dikkat çekerek, yapay zekanın aksan veya kültürel farklılıklar konusunda bazen taraflı olabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Son kararı hala insanlar verse de, bu filtreleri geçmek işe alım sürecinin en kritik aşaması haline gelmiş durumda.