-1.9ºC Ankara
Dünya
NBC News 19.12.2025 07:13

Havadaki uçağın kapısını açmaya çalıştı

Alaska Havayolları uçağında seyir halindeyken uçağın kapısını zorla açmaya çalıştığı iddia edilen bir yolcu, mürettebatın görevini engellemekle suçlanarak federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldı.

Havadaki uçağın kapısını açmaya çalıştı

Olay, 10 Aralık tarihinde Alaska'nın Deadhorse şehrinden Anchorage kentine giden 87 sefer sayılı uçuşta meydana geldi. İddianameye göre, Kassian William Fredericks adlı yolcu, uçuş sırasında arka kabin kapısını "agresif bir şekilde" açmaya çalıştı. D

urumu fark eden bir yolcu, Fredericks'in kapı kolunu hareket ettirdiğini görünce müdahale ederek diğer yolculardan yardım istedi.

Görgü tanıkları, Fredericks'in oldukça güçlü olduğunu ve ancak üç erkek yolcunun yardımıyla etkisiz hale getirilerek koltuğuna oturtulabildiğini ifade etti.

"Kanatlar yok oldu, hepimiz öleceğiz"

Mahkeme belgelerine göre, Fredericks'in olay sırasında ve öncesinde tutarsız davranışlar sergilediği belirtildi. Bazı yolcuların, şahsın sürekli titremesi ve kendi kendine konuşması nedeniyle yerlerini değiştirdiği öğrenildi. Fredericks'in müdahale sırasında "Hava almam lazım, buradan çıkmam lazım" dediği, bir noktada ise "Kanatlar yok oldu" ve "Hepimiz öleceğiz" şeklinde bağırdığı iddia edildi.

Ayrıca şahsın, kendisini durdurmaya çalışan yolcuya aşırı dozda uyuşturucu almış olabileceğini söylediği ve uçağın camını nasıl kırabileceğini sorduğu da kayıtlara geçti.

Havayolu şirketinden uçuş yasağı

Alaska Havayolları tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Fredericks'in havayolu şirketiyle uçmasının süresiz olarak yasaklandığı duyuruldu. Şirket sözcüsü, profesyonel müdahalelerinden dolayı mürettebata teşekkür ederken, yaşanan olay nedeniyle diğer yolculardan özür diledi.

Uçak, Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Fredericks tıbbi değerlendirme için hastaneye sevk edildi. Fredericks'in avukatı ise müvekkilinin, her sanık gibi suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğunu hatırlattı.

OKUMA LİSTESİ