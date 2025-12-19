"Hind Receb'in Sesi" vizyona giriyor

"Hind Receb'in Sesi" filmi, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında IDF tarafından öldürülen altı yaşındaki Filistinli bir kız olan Hind Rajab'ın hikayesini konu alıyor.

Film, Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta vizyona giriyor.

6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in hüzünlü hikayesi, 29 Ocak 2024'te yaşandı. Hind Receb, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir nokta aramak için yolculuk halinde iken katil İsrail'in saldırısına uğradı.

Yakınlarının şehadetine tanıklık etti. Telefonla Filistin Kızılayı'ndan yardım istedi.

Neredeyse gece oldu, korkuyorum. Lütfen gelip alın beni

Küçük çocuk, bu görüşmenin ardından, 355 kurşunla vurulan araçta şehit edildi.

Bu trajik olayı anlatan ’Hind Receb’in Sesi’ adlı belgesel, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nde ’Filistin’ seçkisinin açılış filmi oldu.

Film, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Emine Erdoğan'ın da katıldığı özel gösterimle de izleyiciyle buluştu.