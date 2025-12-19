Puslu -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.12.2025 06:35

Asgari ücrette yeni rakam için geri sayım

Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını tamamlayarak verilerin değerlendirilmesi aşamasına geçti.

Asgari ücrette yeni rakam için geri sayım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 12 Aralık'ta başlayan yeni yılın asgari ücretini belirleme süreci, tarafların görüş ve talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak rakamı netleştirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

Komisyonun şimdiye kadar gerçekleştirdiği toplantılarda öne çıkan en kritik başlık, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve gerçekleşen enflasyon verileri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin başından bu yana "çalışanların satın alma gücünü koruma" ve "enflasyona ezdirmeme" vurgusu yaparken; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Gözler üçüncü toplantıda

Yeni asgari ücret için süreç işlerken gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında. Nihai kararın, Aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

"Enflasyona ezdirmeme ilkesi" vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun dünkü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz hem de işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ETİKETLER
Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yılbaşı haftası hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
32 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 170 şüpheli yakalandı
08:21
İstanbul'da "hayali ticaret" ve "sahte fatura" operasyonu: 43 gözaltı kararı
07:57
İngiltere ile Meksika arasında sosyal medyada 'ekmek' savaşı
07:52
Kuzey yarım küre yılın en kısa gününe hazırlanıyor
07:44
AB, ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar euro sağlayacak
07:32
"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ