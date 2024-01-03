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Güncel
AA 03.01.2024 17:16

Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı

Amasya'da, bulundukları araçta 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı

Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonette yapılan aramada 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan Muhammed Ç. (25) ve Ersin B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'da dün, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonete orijinalinde olmayan bir parçanın eklendiğini fark eden ekipler, araçta yaptıkları detaylı aramada kasasına monte edilmiş metal şerit parçanın içine 120 kilogram esrar gizlendiğini belirlemiş, araçta bulunan Muhammed Ç. ve Ersin B. gözaltına alınmıştı.

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Amasya
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