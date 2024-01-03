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Güncel
İHA 03.01.2024 16:52

Karaman’da afetten zarar gören 557 üreticiye gübre ve yem desteği

Karaman’da geçtiğimiz yıl yaşanan afet olaylarında zarar gören üreticilere gübre ve yem desteği yapıldı.

Karaman’da afetten zarar gören 557 üreticiye gübre ve yem desteği

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Karaman’da 2023 yılında don, sel ve fırtınada zarar gören 57 köyde 557 üreticiye 15 milyon 200 bin lira acil destek ödeneği gönderdi.

Ödenek kapsamında zarar gören üreticilere bin 252 ton üre gübresi ile 27 ton hayvan yemi düzenlenen törenle dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıbrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Konya Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Uzer ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve afette zarar gören üreticiler katıldı. Gübre ve yem dağıtım töreninde kısa bir konuşma yapan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “2024 yılının afetin olmadığı, çiftçilerimizin zarar görmediği bir yıl geçirmesini diliyorum. Devletimiz her zaman üreten çiftçimizin yanında durmaya devam edecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından afette zarar gören üreticilere üre gübresi ile yem dağıtımı yapıldı. 

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