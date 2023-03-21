Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok il depremzedeler için yardım ve desteklerini sürdürmeye devam ediyor.



Bu çerçevede Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu İlk ve Ortaokulu idarecileri öncülüğünde öğretmen, veli ve öğrenciler tarafından ilçeye yerleşen depremzede aileler yararına hayır panayırı düzenlendi. Okulda düzenlenen panayırda öğretmenler ve veliler evlerinde yaptıkları içli köfte, çiğköfte, börek, pasta, kek, kurabiye, tatlı gibi ürünleri öğrencilerle birlikte satışa sundu. Yapılan ürünler, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak halkın beğenisine sunulurken, öğrenciler ise aileleri ile birlikte evlerinde yaptıkları ürünleri düzenlenen hayır panayırında satarak depremzedelere destek olmanın sevincini yaşadı.



"Ülkemiz büyük bir devlettir"



Düzenlenen hayır panayırına katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve bazı kurum amirleri de destek sundu. Öğrenci, veliler ve okulda görev yapan öğretmenler tarafından gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir panayır düzenlediklerini dile getiren Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “Ahlat Selçuklu İlk ve Ortaokulumuz tarafından depremden etkilenen vatandaşlarımız yararına bu etkinlik düzenlenmiştir. Özellikle okul çapında böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduk. Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza, Ahlat’tan bir nebzede olsa yaralarına tercüman olma noktasında bu etkinliği hazırlanmasından ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Öğrenci velilerimizden de oldukça yoğun bir katılım oldu. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemiz büyük bir devlettir. Yaraların en kısa zamanda sarılması için tüm birimleriyle alanlardadır. Bizlerde orada olmasak bile gönlümüz onlarladır” dedi.



Hayır panayırına katılan öğrenci velilerinden Serap Boyar da, “Depremzedeler için hayır panayırı düzenlendi. Çok güzel olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Vatandaşlardan Ferit Sinanoğlu ise depremzedeler yararına düzenlenen etkinliğe katılarak destek olduklarını kaydetti.