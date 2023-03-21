Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 552 gram uyuşturucu madde, 30 kilitli şeffaf poşet, 21 cerrahi eldiven, 7 özel uçlu iğne, floresan lamba, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.