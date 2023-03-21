Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, ilçeye gelen depremzedeleri kaldıkları yurtlarda ziyaret etti.

Pehlivan, ziyaretinde, anne, babası ve iki kardeşiyle Hatay'dan Merzifon’a gelen görme engelli Miray Delioğlu'nun, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumak istediğini öğrendi.

İisteğini geri çevirmediği 10 yaşındaki Miray’ı makamında ağırlayan Pehlivan, Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Pehlivan, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumanın önünde hiçbir engel olmadığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"İlçemizde öğretmenevi ve KYK yurtlarında deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız misafir ediliyor. Bizler de kendilerini ziyaret ediyor, çeşitli programlar düzenliyoruz. Müftülüğümüzce çocuklara yönelik bir programda Miray'la tanıştık. Sohbet esnasında Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuma isteğini öğrendik, bugün de yerine getiriyoruz. Miray'ın Kur'an okumayı öğrendiğinde kısa sürede hafız olacağına inanıyorum. Kendisi de zaten söz verdi. Onunla tanıştığım için mutluyum. Hayat dolu evladımıza hocalarımız yardımcı olmaya devam edecek"

Merzifon'da çok rahat olduklarını belirten anne Münire Delioğlu da "Miray Kur'an öğrenmeyi çok istiyordu. Yurtta müftülük personeli Miray'a ve herkese çok yardımcı oluyor. Allah herkesten bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Miray Delioğlu ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, Müftü Pehlivan'a teşekkür etti.